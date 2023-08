Variations sur le Mr.Freeze

Si les questions de savoir s’il faut dire pain au chocolat vs chocolatine ou comment appeler le sac en plastique q’uon utilise au supermarché reviennent régulièrement faire le buz sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il existe dans la communauté francophone un réel intérêt envers les variations géographiques que recouvre la langue française. Comme je me suis souvent plu à le répéter, ces deux questions ne sont que la partie immergée de l’iceberg, car il existe tout un tas d’autres concepts dont les désignations varient régionalement. Dans ce billet, je voulais revenir – canicule oblige – sur les noms que reçoit le bâtonnet glacé réalisé à partir d’eau et de sirop, que l’on trouve dans la grande distribution ou qu’on peut faire soi-même à la maison.

🍧 Vous êtes + team Yetigel ou team Mr Freeze ? https://t.co/YljAtlW2fa pic.twitter.com/NWSiZ6Z1kN — 🌸 LA GEEK EN ROSE 🌸 (@lageekenrose) July 10, 2023

La carte présentée dans ce billet a été réalisée à partir d’une enquête conduite en 2020, enquête à laquelle plus de 10.000 internautes ont pris part. Après avoir renseigné le code postal de la localité où ils ont déclaré avoir passé la plus grande partie de leur jeunesse, les internautes devaient répondre à des questions simples, dans lesquelles un énoncé, accompagné d’une image, leur demandait comment ils nommaient tel ou tel objet voire telle ou telle situation. Le tout était suivi d’une liste de propositions, et ils devaient cocher dans cette liste la ou les propositions qui s’apliquaient le mieux à leur usage.

>> LIRE AUSSI : Dénominations du ‘touriste’ en français régional

Pour la carte générée ci-après, la question était formulée de la façon suivante : “Dans votre région d’enfance, comment appelle-t-on ce genre de bâtonnet d’eau sucrée et arômatisée, glacé ?”. Elle était accompagnée de la photo ci-dessous, et des choix de réponses suivants : (i) callipo, (ii) glace à l’eau, (iii) glaçon, (iv) Mr.Freeze, (v) pirouli, (vi) popsicle, (vii) yéti, (viii) yétigel, (ix) je ne connais pas cela et (x) autre [le cas échéant, les internautes pouvaient préciser].

En nous basant sur les codes postaux de ces localités et des tables de correspondance, nous avons calculé, pour chaque arrondissement de France et de Belgique, de districts en Suisse, le pourcentage de réponses positives pour chacune des propositions (i)-(viii) énumérées ci-dessus. Nous avons retenu la variante dont le pourcentage arrivait en tête de chaque point du réseau, puis avons reporté sur un fond de carte vide la localisation de ces points, en faisant varier leur teinte par rapport à la réponse. Afin d’obtenir une surface lisse et continue du territoire, nous avons ensuite employé une méthode d’interpolation statistique basée sur la méthode des k plus proches voisins (avec la librairie kknn de R).

Dénominations du “tube d’eau glacée sucrée et aromatisée”, d’après les enquêtes Français de nos Régions (2015-2023).

Les résultats ont montré que la distribution des variantes était contrainte géographiquement, en d’autres termes, que le choix de l’une ou l’autre dénomination dépend de la région d’origine des participants. On peut voir qu’un peu partout en France, c’est la variante Mr.Freeze qui a été sollicitée par les sondés. Ce qui n’est guère étonnant, surtout quand on sait que c’est sous ce nom de marque que les premiers tubes glacés individuels ont été commercialisés dans l’Hexagone dans les années 1980.

La marque Mr.Freeze a été fondée aux États-Unis par la société Jel Sert dans les années 1960. Les glaces en tubes sont devenues rapidement populaires auprès des enfants et des adultes, en partie grâce à leur variété de saveurs et à leur côté rafraîchissant.

Dans les endroits où Mr.Freeze n’arrive pas en tête des sondages, les participants ont déclaré utiliser une variante générique, glace à l’eau, qui ne s’applique pas uniquement aux tubes d’eau aromatisée glacée, mais également à d’autres formes de sorbet. C’est un peu le même processus qui explique l’existence de la variante glaçon dans les provinces de l’est de la Wallonie. Un mot existant à valeur générique est recyclé pour désigner un nouvel objet, tout en continuant à en désigner d’autres.

>> Vous en connaissez d’autres ? N’hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux (on est sur Facebook, Instagram et Twitter) comment vous dites ! Sinon, la section ‘commentaires’ sous ce billet accueille vos suggestions. Enfin, n’hésitez pas à répondre à l’un de nos questionnaires, vous nous aiderez à produire les nouvelles cartes !

Les variantes que l’on retrouve dans le Sud-Est de la France sont les plus intéressantes. Comme Mr.Freeze, elles consistent des antonomases, c’est-à-dire des noms propres qui sont passés dans le langage courant et ont acquis le statut de noms communs.

En linguistique, on appelle antonomase (on dit aussi anonomase) une figure de style qui consiste à utiliser un nom propre (nom d’une personne célèbre, d’un lieu, d’une marque, etc.), pour désigner un objet ou une personne de manière générale. Un exemple célèbre d’anonomase est l’utilisation du nom de la marque “Kleenex” pour désigner tout type de mouchoir en papier, même si le terme lui-même est une marque déposée.

Une rapide recherche nous permet de découvrir que le mot yéti est une forme apocopée de la forme Yétigel, et que Yétigel est le nom d’une marque donnée à des glaces à l’eau similaires aux MrFreeze, commercialisées par le groupe éponyme à la fin des années 1980 dans la région de Marseille. Comme on peut le lire sur le site du groupe, la marque parvient à s’imposer en face de MrFreeze d’abord chez les petits épiciers de la région de Marseille, puis dans la grande distribution et enfin à l’international. En France bizaremment, le nom de la marque – qu’on retrouve aujourd’hui partout – n’a pas réussi à détrôner MrFreeze des usages.

C’est un peu la même histoire qui est derrière l’utilisation du terme pirouli. Dans l’entrée que le Wiktionnaire consacre à ce mot, on trouve l’information selon laquelle Pirouli est le nom d’une marque déposée et anciennement exploitée par la socéiété Glaces Grivors. Si aujourd’hui la maison a dû faire faillite (on ne trouve rien sur le Net au sujet de cette entreprise), le nom est resté dans la région où les piroulis ont eu été fabriqués, et s’utilise pour désigner n’importe quel tube d’eau glacée sucrée, peu importe la marque.

Imaginez juste qu'à mon époque (année 80/85) avec 10 francs (1€50) ,mon père m'envoyer acheté un paquet de cigarettes blonde et 3 pirouli (glace a l'eau) — marseillerif (@marseillerif13) November 4, 2022

Reste le mot calippo, utilisé dans une partie du canton de Vaud et sporadiquement en Belgique. Lui aussi désigne à l’origine un nom de marque de glace à l’eau, dont les produits se présentent sous la forme d’un tube conique.

Ce n’est pas donc pas tout à fait le même référent qu’il désigne. Mais il est possible que les partipants à l’enquête, ne reconnaissant pas le tube emblématique du Mr.Freeze, aient répondu en utilisant le nom de l’objet qui se rapprochait le plus de ce qu’ils voyaient sur la photo.

Dans les dictionnaires

Les tubes d’eau aromatisée glacée sont des produits extrêmement populaires, notamment pendant la période estivale. Leur consommation n’est pas réservée aux plus jeunes, mais touche toutes les générations. Pourtant, aucune des variantes traitées dans ce billet ne figure dans les dictionnaires de grande consultation classique, à l’instar du Larousse ou du Robert. Seul le Wiktionnaire consacre des entrées à ces termes, avec des exemples d’écrivains !

L’application smartphone est là !

Avez-vous testé notre application mobile ? L’application Français de nos Régions est téléchargeable gratuitement et dès aujourd’hui sur l’Apple Store et Google play. N’hésitez pas à la tester, vous pouvez enregistrer votre voix et contribuer à la création d’un atlas sonore du français !

Partager : Twitter

Facebook